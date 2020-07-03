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Кипр не готов открыть границу для российских туристов

Кипр не готов открыть границу для российских туристов

Власти средиземноморского государства заявили о неготовности принимать российских туристов с 1 августа. Эксперты сдержаны в оценках сроков возобновления авиасообщения.

Сегодня, 3 июля, правительство Кипра приняло решение воздержаться от приема туристов из России. Несмотря на то, что российский рынок для туризма Кипра является вторым по значимости, Россия останется в невъездной «группе С», и российские туристы все еще не смогут посещать Кипр с 1 августа.

В то же время Великобритания, рынок N1, с 1 августа будет перемещена из «группы С» в «группу B»: туристы из этой страны смогут приезжать на Кипр только при отрицательном тесте на коронавирус, сделанным за 72 часа до вылета. Въезд на Кипр остается актуальным для британских путешественников при условии сохранения в их стране благоприятной эпидемиологической обстановки. Сейчас в «группе B» находится 14 стран мира.

Туристам из «группы А» (сейчас в этом списке 22 страны) разрешен въезд без дополнительных справок. По прибытии им могут предложить пройти выборочное тестирование.


КОГДА РОССИЯ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В ГРУППУ B

По данным источников «Вестника АТОР», обновление позиции кипрских властей относительно въезда российских граждан и перевод страны в «группу В» возможны после улучшения эпидемиологической ситуации в РФ.

Как отмечают эксперты в отрасли, по стандартам ЕС решение может быть пересмотрено при снижении количества новых случаев COVID-19 в РФ до 2000 в день и менее. Например, в Великобритании сегодня фиксируется менее 1000 новых заболевших. В России ежедневно регистрируется около 7 000 случаев.


РОССИЯН ЖДУТ К КОНЦУ СЕЗОНА

По информации источников, печальный «статус-кво» России может привести к отмене рейсов на Кипр. Однако по состоянию на 3 июля рейсы в Ларнаку из Москвы и Санкт-Петербурга еще стоят в расписании «Аэрофлота».

Как заявлял ранее министр туризма Кипра Саввас Пердиос, Россия вернетсяна туристическую карту Кипра позже – скорее всего, к концу сезона. По словам министра, Россия и Великобритания остаются «столпами» въездного туризма, и на них будет сделана ставка до конца текущего года.

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По материалам: atorus.ru

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