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Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам

Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
. Кассационный суд окончательно постановил вернуть наследникам картину Камиля Писсарро "Сбор гороха", похищенную у еврейского коллекционера Симона Бауэра во время Второй мировой войны, сообщает France Info.

Нынешние владельцы картины, супружеская пара Брюс и Робби Толл из США, приобрели ее в 1995 году на аукционе Christie’s за 800 тысяч долларов. Они заявляют, что ничего не знали о происхождении работы.

Внук Бауэра обнаружил картину в каталоге выставки, проходившей в парижском музее Мармоттан-Моне в 2017 году. В том же году суд обязал американцев вернуть работу наследникам в соответствии с указом от 21 апреля 1945 года, отменяющим все акты конфискации, совершенные режимом Виши. Супруги подали кассационную жалобу, но после долгого разбирательства, тянувшегося три года, суд ее отклонил.


До вынесения постановления картина хранилась в Музее Орсе.


Адвокат родственников Бауэра назвал это решение "историческим", поскольку оно восстанавливает права его клиентов и создает прецедент для других подобных дел. Однако американцы не готовы пока с ним смириться. Они рассчитывают обратиться в Суд по правам человека, так как являются добросовестными приобретателями и не готовы платить за преступления антисемитского правительства Виши.

Всего в коллекции Бауэра было 93 работы, все они были конфискованы в 1943 году и перепроданы. Сам он после выхода из концлагеря успел вернуть лишь небольшую их часть до своей смерти в 1947 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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