Кремль: Заявления ряда стран по поводу принятых поправок нас не интересуют
Так называемые опасения других стран по поводу принятых поправок в Конституцию РФ Россию не интересуют и приниматься в расчет не будут. Об этом сегодня, 3 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по данному поводу, «но мы не готовы принимать их во внимание».
Как сообщало ИА Newstes, накануне глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что в руководстве США обеспокоены результатами голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, в частности это касается возможных нарушений. Однако она даже не смогла уточнить, о каких именно нарушениях идет речь.
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано также выражал надежду, что РФ сохранит рамки, которые обеспечат выполнение ею своих международных обязательств, не уточняя, каких именно.