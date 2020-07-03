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Кремль: Заявления ряда стран по поводу принятых поправок нас не интересуют

Кремль: Заявления ряда стран по поводу принятых поправок нас не интересуют

Так называемые опасения других стран по поводу принятых поправок в Конституцию РФ Россию не интересуют и приниматься в расчет не будут. Об этом сегодня, 3 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по данному поводу, «но мы не готовы принимать их во внимание».

«Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права, — подчеркнул Песков. —  Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету, это никоим образом не противоречит международному праву. Более того, аналогичные положения практикуются в ряде государств. Подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание».

Как сообщало ИА Newstes, накануне глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что в руководстве США обеспокоены результатами голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, в частности это касается возможных нарушений. Однако она даже не смогла уточнить, о каких именно нарушениях идет речь.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано также выражал надежду, что РФ сохранит рамки, которые обеспечат выполнение ею своих международных обязательств, не уточняя, каких именно.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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