Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Крестная мать принца Джорджа рассказала о нем: "Он забавный, смелый и дерзкий"

Крестная мать принца Джорджа рассказала о нем: "Он забавный, смелый и дерзкий"

Крестная мать принца Джорджа рассказала о нем: "Он забавный, смелый и дерзкий"

У шестилетнего принца Джорджа семь крестных родителей, но они крайне редко рассказывают о нем публично. Тем интереснее было участие 61-летней Джулии Самуэль, британского психотерапевта, педиатра-консультанта и крестной матери юного наследника престола, в записи подкаста "Как потерпеть неудачу с Элизабет Дэй" (How to Fail with Elizabeth Day). В ходе разговора Джулия поделилась своими наблюдениями за старшим сыном 38-летних принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Самуэль была близкой подругой покойной принцессы Дианы, о которой тоже вспомнила. По словам крестной принца Джорджа, из воспоминаний о принцессе Уэльской родилась семейная традиция — дарить необычные подарки.


Принц Уильям с детьмиОн (принц Джордж. — Прим. ред.) потрясающий. Он забавный, смелый и дерзкий. Боже мой, Диана бы так любила его! Для них все это душераздирающе... Я делаю для Джорджа то, что делала для нас Диана — дарю невообразимые игрушки, которые сильно шумят. Уильяму приходится тратить несколько дней на то, чтобы собрать их вместе с детьми. А когда все механизмы собраны, игрушки издают ужасные звуки, сверкают огнями… От этого Джордж смеется, а я веселюсь вместе с ним,— рассказала Самуэль.


Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Помимо Джулии, крестными родителями принца Джорджа являются родственники и друзья герцога и герцогини Кембриджских: школьная подруга герцогини Кэтрин Эмилия Джардин-Патерсон, придворный чиновник и личный секретарь принца Уильяма Джейми Лоутер-Пинкертон, друзья герцога Оливер Бейкер, Уильям ван Катсем и Хью Гросвенор, а также кузина Уильяма Зара Тиндалл.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
В Москве сняли массовую драку доставщиков еды
В Москве сняли массовую драку доставщиков еды
Крестная мать принца Джорджа рассказала о нем: "Он забавный, смелый и дерзкий"
Крестная мать принца Джорджа рассказала о нем: "Он забавный, смелый и
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Глава Ненецкого округа закрыл тему объединения с Архангельской областью
Глава Ненецкого округа закрыл тему объединения с Архангельской
Россияне назвали комфортный уровень семейного дохода
Россияне назвали комфортный уровень семейного дохода
С-500 «Прометей» сможет уничтожить гиперзвуковое оружие в космосе — ВКС
С-500 «Прометей» сможет уничтожить гиперзвуковое оружие в космосе —
Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
На участие в выборах главы Ленинградской области выдвинулись семь человек
На участие в выборах главы Ленинградской области выдвинулись семь
Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о взятках по объектам Минобороны
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о взятках по объектам

Топ на сегодня

Власти Украины боятся возвращения Донбасса — Мураев
Власти Украины боятся возвращения Донбасса — Мураев
Постпред Крыма объяснил страхом заявление Киева о новых санкциях
Постпред Крыма объяснил страхом заявление Киева о новых санкциях
На Камчатке рыбак с трудом пережил "встречу" с медведем
На Камчатке рыбак с трудом пережил "встречу" с медведем
Новый мировой рекорд: за сутки в мире выявлен 196 901 инфицированный
Новый мировой рекорд: за сутки в мире выявлен 196 901 инфицированный
Лукашенко: Белоруссии приходится отстаивать право на независимость
Лукашенко: Белоруссии приходится отстаивать право на независимость

Еще по теме

Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые взяли принца Джорджа и принцессу Шарлотту на рождественскую службу
Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о крещении принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли с официальным визитом в Канаду
Беременная Кейт Миддлтон посетила руины собора Ковентри: пальто Mulberry, туфли Tod’s и другие детали образа