Крестная мать принца Джорджа рассказала о нем: "Он забавный, смелый и дерзкий"

Вадим Карасев

У шестилетнего принца Джорджа семь крестных родителей, но они крайне редко рассказывают о нем публично. Тем интереснее было участие 61-летней Джулии Самуэль, британского психотерапевта, педиатра-консультанта и крестной матери юного наследника престола, в записи подкаста "Как потерпеть неудачу с Элизабет Дэй" (How to Fail with Elizabeth Day). В ходе разговора Джулия поделилась своими наблюдениями за старшим сыном 38-летних принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Самуэль была близкой подругой покойной принцессы Дианы, о которой тоже вспомнила. По словам крестной принца Джорджа, из воспоминаний о принцессе Уэльской родилась семейная традиция — дарить необычные подарки.





Принц Уильям с детьмиОн () потрясающий. Он забавный, смелый и дерзкий. Боже мой, Диана бы так любила его! Для них все это душераздирающе... Я делаю для Джорджа то, что делала для нас Диана — дарю невообразимые игрушки, которые сильно шумят. Уильяму приходится тратить несколько дней на то, чтобы собрать их вместе с детьми. А когда все механизмы собраны, игрушки издают ужасные звуки, сверкают огнями… От этого Джордж смеется, а я веселюсь вместе с ним,— рассказала Самуэль.





Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Помимо Джулии, крестными родителями принца Джорджа являются родственники и друзья герцога и герцогини Кембриджских: школьная подруга герцогини Кэтрин Эмилия Джардин-Патерсон, придворный чиновник и личный секретарь принца Уильяма Джейми Лоутер-Пинкертон, друзья герцога Оливер Бейкер, Уильям ван Катсем и Хью Гросвенор, а также кузина Уильяма Зара Тиндалл.