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Курс рубля обновил минимумы с весны

Курс рубля обновил минимумы с весны
Рубль ощутимо снижается к доллару и евро на фоне падения нефтяных цен.

Американская валюта расчетами "завтра" на 21:04 мск растет на 94 копейки, до 71,5 рубля, курс евро — на 1,04 рубля, до 80,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее доллар поднимался до 71,67 рубля, максимума с 25 мая, евро — до 80,58 рубля, максимума с 6 мая.

Рубль опять под давлением

Российская валюта отыгрывает общее ухудшение аппетита к риску на мировых торговых площадках.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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