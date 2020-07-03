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Курс рубля рухнул до минимума

Курс рубля рухнул до минимумаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля рухнул до минимума с 25 мая, полностью отыграв тот рост, который накануне ему обеспечили валютные интервенции Центробанка, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:25 доллар стоил 71,39 рубля, однако на максимуме доходил до 71,44 рубля. Евро взлетел до 80,26 рубля, после чего незначительно скорректировался до 80,21 рубля.

Российская валюта падала с начала этой недели. После этого регулятор продал на бирже валюты на сумму 20 миллиардов евро и сумел опустить курс до 70 рублей за доллар. Резкий рост начался после 12 часов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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