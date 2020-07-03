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Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване

Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
Ученые трех лабораторий в Канаде, ЮАР и Зимбабве приступят к расследованию причин загадочных смертей слонов в Ботсване, где количество погибших животных достигло 275, говорится в сообщении министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны на странице ведомства в Facebook.

"Три лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде были определены для обработки образцов, взятых у мертвых слонов, которые будут толковаться с учетом полученных на месте ветеринарных оценок клинически больных и мертвых слонов", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что министерство официально подтвердило гибель 275 слонов, несмотря на сообщения в СМИ о 356 тушах.


Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили как возможную причину смерти слонов. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.

# В мире
По материалам: ria.ru

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