Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване

Алексей Вольцев

Ученые трех лабораторий в Канаде, ЮАР и Зимбабве приступят к расследованию причин загадочных смертей слонов в Ботсване, где количество погибших животных достигло 275, говорится в сообщении министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны на странице ведомства в Facebook.

"Три лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде были определены для обработки образцов, взятых у мертвых слонов, которые будут толковаться с учетом полученных на месте ветеринарных оценок клинически больных и мертвых слонов", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что министерство официально подтвердило гибель 275 слонов, несмотря на сообщения в СМИ о 356 тушах.

Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили как возможную причину смерти слонов. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.