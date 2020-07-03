Лидер «Родины» намерен добиться наказания провокатору на 9 Мая в Балтийске

Влада Некрасова

Председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлёв обратился в Генеральную прокуратуру России с депутатским запросом с просьбой обратить внимание на действия следователя, отказавшего в возбуждении уголовного дела по факту провокации 9 Мая в городе Балтийске Калининградской области.

Сегодня, 3 июля, стало известно, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела по ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» в отношении жителя Калининградской области Сергея Дустина, который в День Победы 9 мая 2020 года демонстративно возложил цветы к могилам солдат гитлеровского вермахта, сказав на камеру, что «никаких фашистов здесь нет». Провести доследственную проверку поручил лично председатель СКР Александр Бастрыкин после того, как прочитал новость об этой провокации на сайте нашего издания ИА Newstes .

Следователь Светлогорского межрайонного отдела Управления СКР по Калининградской области, старший лейтенант юстиции К. Воробьёв, отказывая в возбуждении дела, основывался на данных лингвистической судебной экспертизы, которую провёл НП «Южный экспертный центр г. Волгограда». В экспертизе, в частности, сказано:

«Во фразах и выражениях, высказанных Дустиным С.А., не содержится сведений, выражающих явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, и не имеется лингвистических и психологических признаков осквернения символов воинской славы России».

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с корреспондентом ИА Newstes удивился решению следственных органов.

«Я удивляюсь нашему следствию. Решение, которое не укладывается в логику народа. Вся страна — почти 80% — проголосовала за поправки к Конституции, где сказано об увековечивании исторической памяти нашего доблестного народа в Великой Отечественной войне, а следователь фактически даёт добро, чтобы какой-то подонок в следующий раз мог уже „по закону“ возложить 9 Мая цветы тем сволочам, которые убивали наших матерей, детей и стариков. Что в голове у этого следователя?» — сказал Журавлёв.

Собеседник ИА Newstes уточнил, что написал сегодня в Генпрокуратуру депутатский запрос с просьбой дополнительно разобраться в действиях гражданина Дустина.

«Состав преступления, на мой взгляд и, уверен, на взгляд абсолютного большинства наших граждан, очевиден. Не надо на это закрывать глаза. Почему это не очевидно следователю? Я буду добиваться возбуждения уголовного дела», — сказал депутат.

Журавлёв назвал людей, поддерживающих выходку, «маргиналами, которые пытаются развалить Россию».

«В 1990-х годах им не удалось это сделать, хотя они очень старались. Поэтому они сегодня пытаются это сделать другими способами, чтя ублюдков, напавших на нашу страну, и прикрывая свои срамные места высказываниями, что „я — за мир“. „Трактор в поле „дыр-дыр-дыр“, мы за мир, за мир, за мир“. Эти дешёвые слова мы давно уже слышим, но толку не какого. За этими „мирными“ ухмылками стоит волчий оскал. Повернёшься к нему спиной и он сразу станет власовцем», — подытожил председатель партии «Родина».