Лидер «Родины» намерен добиться наказания провокатору на 9 Мая в Балтийске
Председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлёв обратился в Генеральную прокуратуру России с депутатским запросом с просьбой обратить внимание на действия следователя, отказавшего в возбуждении уголовного дела по факту провокации 9 Мая в городе Балтийске Калининградской области.
Сегодня, 3 июля, стало известно, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела по ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» в отношении жителя Калининградской области Сергея Дустина, который в День Победы 9 мая 2020 года демонстративно возложил цветы к могилам солдат гитлеровского вермахта, сказав на камеру, что «никаких фашистов здесь нет». Провести доследственную проверку поручил лично председатель СКР Александр Бастрыкин после того, как прочитал новость об этой провокации на сайте нашего издания ИА Newstes .
Следователь Светлогорского межрайонного отдела Управления СКР по Калининградской области, старший лейтенант юстиции К. Воробьёв, отказывая в возбуждении дела, основывался на данных лингвистической судебной экспертизы, которую провёл НП «Южный экспертный центр г. Волгограда». В экспертизе, в частности, сказано:
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с корреспондентом ИА Newstes удивился решению следственных органов.
Собеседник ИА Newstes уточнил, что написал сегодня в Генпрокуратуру депутатский запрос с просьбой дополнительно разобраться в действиях гражданина Дустина.
Журавлёв назвал людей, поддерживающих выходку, «маргиналами, которые пытаются развалить Россию».