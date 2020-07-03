Любителям апокалиптических фильмов легче пережить пандемию COVID-19

Вадим Карасев

Согласно проведенному недавно исследованию, любителям фильмов-катастроф, в которых жители Земли подвергаются опасности из-за нашествий инопланетян, глобальных эпидемий, природных бедствий или восстаний зомби, было психологически легче пережить пандемию коронавирусной инфекции.

Авторы исследования опросили 310 человек, узнав их предпочтения в области кино и просмотренные ими фильмы. Затем эти люди прошли тестирование, которое определило их уровень беспокойства, депрессии, раздражительности и бессонницы в последние месяцы. Психологи отмечают, что поклонники фильмов ужасов показали меньший уровень беспокойства и оказались лучше подготовленными к пандемии «как умственно, так и практически».

Психолог Колтан Скривнер (Coltan Scrivner) из Чикагского университета считает, что это следствие ряда факторов. Например, в фильме Стивена Содерберга «Заражение», снятом в 2011 году, показаны такие аспекты пандемии, как карантин и нехватка ресурсов. Столкнувшись с подобными явлениями на экране, зрители становятся более подготовленными к ним в жизни. Один персонаж фильма рекламирует чудо-лекарство под названием «Форсития», которое только увеличивает хаос в обществе. «Это похоже на то, что происходило с противомалярийным препаратом, — отмечает Скривнер. — Всегда найдутся люди, которые рассказывают о чудодейственных средствах перед лицом чего-то подобного, и одна из вещей, которую вы должны понять [после просмотра фильма], — это скептическое отношение к подобным заявлениям».

В фильме «Оно приходит ночью» (2017, режиссер Трей Шульц) рассказывается о паранойе, охватившей людей, скрывающихся от эпидемии неизвестной болезни в уединенном доме в лесу. «Зритель может извлечь из этого, что паранойя может иногда вызывать больше горя, чем причина, ее вызвавшая», — говорит Колтан Скривнер.

Скривнер полагает, что одной из причин тяги людей к апокалиптическим фильмам является то, что они дают зрителям безопасный способ пережить хаос социального краха. Матиас Клазен (Mathias Clasen), психолог из Орхусского университета и соавтор исследования, говорит, что фильмы могут помочь людям подготовиться к страшным ситуациям. «Наша способность творчески населять виртуальные миры — как миры нашего собственного творчества, так и те, что представлены в кино и книгах, — дар естественного отбора, биологический механизм, который развился, потому что он дал нашим предкам преимущество в борьбе за выживание», — говорит он.