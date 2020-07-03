Лукашенко: «жители России и Украины завидуют белорусам»

Вадим Карасев

На Торжественном собрании ко Дню независимости Беларуси президент страны Александр Лукашенко выступил с речью и заявил, что самое главное заключается в том, что народу удалось избежать войн и жить в спокойной стране, в безопасности.

Он отметил, что самые лучшие годы своей жизни, как и многие жители страны, он отдал строительству и становлению Республики Беларусь.

Президент добавил, что белорусы живут и не понимают, как это им досталось. Для Белоруссии это был путь борьбы, страна шла к своей независимости более тысячи лет. Далее президент напомнил сколько трудностей войн и лишений пришлось пройти белорусскому народу, чтобы сейчас жить в мире и безопасности. Он поздравил всех собравшихся с Днем независимости и пожелал всем добра и мира, пишет “БЕЛТА“.

Читайте также: Лукашенко: Россия боится потерять Беларусь, единственного оставшегося союзника