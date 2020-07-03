Луна в Водных Знаках Зодиака: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Пребывание Луны в том или ином Знаке дарует людям различные бонусы, но может также и приносить проблемы. В этот раз астрологи расскажут о том, что можно и что нельзя делать, когда Луна в Раке, Скорпионе или Рыбах.

Ранее мы уже рассказывали о том, как себя ведет Луна в Огненных и Земных Знаках Зодиака. Очень полезно знать, чего можно ожидать от Луны в разные дни, чтобы самостоятельно строить планы на будущее и знать, чего нужно опасаться, а какие дела будут самыми удачными.

Что нельзя делать

На Луне в этих Знаках категорически запрещено думать о плохом. Все самые негативные и неприятные мысли могут очень быстро материализоваться, принеся в жизнь много новых проблем.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют как можно меньше общаться с негативными и токсичными людьми. Стоит остерегаться энергетических вампиров и использовать специальные обереги.

На Луне в Раке, Скорпионе или Рыбах лучше не наживать врагов и не инициировать конфликтов, так как в подобное время люди склонны запоминать каждую неприятную мелочь на очень долгий срок.

Пока ночное светило в Раке, нельзя быть эгоистами. Нельзя забывать о семье, близких людях и данных ранее обещаниях. Нужно проводить больше времени со второй половинкой. Это поможет сблизиться сильнее.

На Луне в Скорпионе нельзя давать свободу своей ревности. Нельзя критиковать и ограничивать близких и вторую половинку. В противном случае может начаться ссора или произойти разрыв отношений.

Рыбы и Луна — не лучший союз для переутомления. Пока Луна в Рыбах, ни в коем случае нельзя перегружать себя делами и работой, сильно уставать. Это может крайне негативно отразиться на вашей удаче и привлекательности.

Что можно делать на Луне в Водных Знаках

Водная стихия — очень тяжелая и медлительная. Но она прекрасно сочетается с убывающей Луной и Новолунием. Кроме того, на растущей Луне в этих Знаках могут происходить некоторые позитивные изменения.

В любой день пребывания Луны в Рыбах, к примеру, можно и даже нужно заниматься творческой работой. Можно смело принимать нестандартные решения и разрабатывать уникальные способы достижения каждодневных целей.

Когда ночное светило в Скорпионе, очень полезно заниматься вопросами своей внешности: покупать новую одежду, делать новую прическу, посещать стилиста и так далее. Новые акценты во внешности помогут привлечь больше удачи и уверенности в себе.

Что касается Рака, то в этом Знаке Луна помогает людям заниматься домашними делами. Вообще, в Водных Знаках можно без каких-либо проблем заниматься любой домашней работой, включая уборку, готовку, избавление от хлама.

Пока Луна в этих Знаках, можно проводить много времени в уединении, в поисках новых увлечений, за чтением книг и другими спокойными видами отдыха и досуга. Если появится желание провести время с друзьями, Луна не будет против. Главное — никого ни к чему не принуждать, особенно себя.

Можно чинить старые вещи. Неработающие часы или телефон можно отдать в ремонт. Также можно относить дорогие сердцу вещи в ателье для обновления и реставрации.

В такие дни полезно приобретать или получать новые талисманы и обереги, получать какие-то вещи в наследство от близких. Можно дарить и принимать любые подарки. Главное, чтобы они были от чистого сердца.