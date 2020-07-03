Лунный день сегодня 3 июля 2020 года

Вадим Карасев

Каждый хоть раз в жизни, но мечтал заглянуть в обозримое будущее. Помимо специальных техник гадания есть более легкий способ — воспользоваться рекомендациями лунного календаря и узнать, что нас ждет 3 июля.

Счастливые совпадения, моменты нежданной удачи — если бы не тревожная ситуация в мире, это был бы просто светлый летний день, несущий позитивное влияние, благоприятное для новых открытий и свершений. За что бы вы сегодня ни взялись — даже если это выполнение рутинных обязательств — важны два момента, которые позволят достичь большего и существенно сэкономят силы. Первое: в любом деле используйте творческий подход. Второе — делайте все с искренней заботой об окружающих. Тот, кто поделится своими ресурсами и душевным теплом, в ответ получает неизмеримо больше.

Фаза Луны: 12-13 лунные сутки. Сегодня растущая Луна в Стрельце призывает применять свою творческую энергию. Не стоит быть индивидуалистом, лучше дать людям право оценить вас по делам, а не по словам. Кроме того, можно найти себя в роли азартного игрока или борца за справедливость.

Магнитные бури: сегодня магнитосфера неспокойна, ожидается небольшое магнитное возбуждение. Постарайтесь не перегружать себя работой.

Благоприятные дела 3 июля:

размеренная работа;помощь другим;творческий подход к решению важных дел;развитие духовной силы;встречи и общение с близкими людьми.

Опасности и риски 3 июля:

Домашние дела при Луне в Стрельце

работа в режиме многозадачности;склонность к мрачным размышлениям;потеря контроля над эмоциями;недоверие и подозрительность.

Сегодня прекрасно пройдет работа по дому: уборка и готовка могут удаваться как бы между делом, не вызывая усталости. Будет полезно разобрать залежи вещей и выбросить все ненужное, очистив пространство для новой положительной энергии. Особое внимание уделите вещам, которые мешают счастливой жизни — от них нужно избавиться в первую очередь.

Внешний вид по лунному календарю

Планируя гардероб, руководствуйтесь практичностью и личным комфортом. Энергетика этих суток активна и позитивна, поэтому ничего не мешает добавить в образ яркие оттенки. Теплые цвета помогут сбалансировать внутреннее состояние, энергетически защититься и создать привлекательный внешний вид.

Работа и деньги в пятницу

Большая часть новостей сегодня ждет в деловой сфере. Начальство заметит и оценит усилия по справедливости. Возможно, придется ненадолго задержаться на работе и взять часть чужих обязанностей на себя. Эксперты сайта dailyhoro.ru успокаивают: от этого вы только выиграете и повысите авторитет в глазах коллег. С деньгами дела обстоят примерно так же, поскольку денежные успехи полностью зависят от успехов профессиональных. Есть все условия для повышения дохода и появления нового направления в работе творческого характера.

Любовь и отношения сегодня

В сфере любовных отношений лунный Стрелец откроет второе дыхание, позволив полностью обновить чувства. Есть вероятность возвращения далекого прошлого. Приготовиться к этому визиту не получится, поэтому стоит принять происходящее как данность, но сделать выводы. Совет тут только один: сила в открытости и искренности. Не пытайтесь выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле, не играйте в идеального человека: тот, кто искренне вас любит, полюбит и ваши недостатки.

Настроение и здоровье 3 июля

Обиды, неудачи, неприятные обстоятельства — все это останется в прошлом и не коснется нас сегодня. Важно лишь не замыкаться в себе, а смело открыть свое сердце всему светлому и хорошему, что приготовила судьба. Не забудьте поделиться радостью с самыми близкими и дорогими людьми. Ничего особенно от вас не требуется, просто будьте открыты и терпеливы.

Пока Луна растет, мы находимся на пике своих физических и духовных сил, поэтому многое будет по плечу. Единственное, что требуется для поддержания хорошего самочувствия — это грамотная балансировка между работой и отдыхом, а также полноценный сон и здоровый образ жизни.