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Львовские власти заявили о заполненности больниц на 95 процентов

Львовские власти заявили о заполненности больниц на 95 процентов
Заполненность стационаров больниц украинского Львова на фоне коронавируса COVID-19 составляет 95%, сообщил в пятницу глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

"Мы за эти дни наблюдаем достаточно высокое количество выявленных положительных результатов у пациентов по Львовской области. В частности, за эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию", - цитирует Зуба пресс-служба горсовета.

# В мире
По материалам: ria.ru

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