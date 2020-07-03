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Макароны стали символом суицида

Макароны стали символом суицидаФото: Hulton Archive / Getty Images

Пользователи TikTok начали использовать макароны как кодовое обозначение для суицидальных настроений. Как сообщает New York Post, фраза «сегодня я поел макарон» в этой соцсети стала сигналом того, что человеку нужна психологическая помощь и поддержка.

«Рассказала маме рецепт моей любимой пасты, и она приготовила ее сегодня на ужин», — поделилась в одном из видео девушка с ником @kaityjane2. За несколько дней пользователи TikTok оставили к ролику более 60 тысяч комментариев со словами поддержки. Многие перечисляли приятные моменты, которые ожидают девушку в будущем, и говорили, что ей в жизни предстоит сделать много прекрасного.

Другим кодом для суицидальных настроений стала фраза «У меня закончились шампунь и кондиционер». Под видео, к которому пользовательница @notrllyem подписала эту фразу, комментаторы принялись приободрять его и перечислять стоящие причины, чтобы жить.

Отмечается, что все эти кодовые фразы являются отсылкой к стихотворению «Не убивай себя сегодня»: оно представляет собой список причин, способных отговорить человека от самоубийствам. В частности, там говорится о том, что нужно обязательно рассказать кому-нибудь рецепт любимой пасты или израсходовать шампунь и кондиционер в одно и то же время.

Ранее TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных. Назвавшийся программистом пользователь провел исследование популярных приложений, среди которых были Facebook, Twitter, Instagram и Reddit, и отметил, что ни одно из них не собирает информацию в таком количестве, как TokTok.

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По материалам: lenta.ru

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