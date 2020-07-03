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Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
. Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали тот метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.

"Не думал, что мое похудение может вызвать столько споров и разговоров. Знаете, у всех врачей и диетологов, жаждущих, чтобы мы похудели, есть методики, но они почему-то стоят больших денег. Тот способ, о котором напишу я, не предполагает вообще таблеток и никаких специальных мучений – просто есть несколько типов организмов. Все они реагируют по-разному на то или иное вторжение, имея в виду еду", – объясняет Фадеев.

Продюсер, которому удалось прийти в форму примерно за год (в месяц он сбрасывал по восемь килограммов), подчеркнул, что его диета очень простая. Главное, ее правильно расписать.

"Она не предполагает никаких денег. Все, что вам потребуется – вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, при этом ни в чем в себе не отказывая. Так вы и начнете худеть, – рассказывает продюсер. – Для начала придется сдать анализы, понять, что с гормонами. Если с ними все в порядке – считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением".

Максим Фадеев пообещал, что в скором времени опубликует подробную программу, а пока призвал не слушать никаких диетологов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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