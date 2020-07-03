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Малайзия формирует свое мнение о крушении МН17 — Захарова о новой книге

Малайзия формирует свое мнение о крушении МН17 — Захарова о новой книге

Книга о крушении самолета рейса MH17 в 2014 году, вышедшая в Малайзии, говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что автор, в частности, утверждает, что США могли использовать трагедию как повод ввести новые санкции против России.

«Автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы», — сказала она.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, нидерландский прокурор по делу о крушении лайнера Тейс Бергер заявил, что Киев не предоставил международным следователям по делу рейса MH17 данные со всех радаров. Он пояснил, что украинские власти направили следствию только данные вторичного радара, который регистрирует находящиеся в небе гражданские самолеты с включенным передатчиком. Такие радары, уточнил Бергер, не передают данные о других объектах или о самолетах, у которых выключен передатчик.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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