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Матвиенко поздравила Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Матвиенко поздравила Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с государственным праздником республики — Днём независимости. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба палаты.

«От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь белорусский народ с Днём независимости Республики Беларусь»,  — говорится в поздравлении.

Как отметила Матвиенко, символично, что этот праздник отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. По её словам, в России дорожат тем, что белорусы «разделяют чувство гордости за наше общее прошлое, настроены на тесное и продуктивное взаимодействие в будущем». Она подчеркнула, что бережное отношение к славным традициям истории позволит сохранить национальную идентичность и приумножить нравственные и культурные ценности.

Спикер также выступила за укрепление уз дружбы между народами двух государств, расширение двустороннего стратегического партнёрства и сотрудничества, в том числе по линии парламентов РФ и Белоруссии.

«Доброй традицией и хорошим примером наших прочных связей стал форум регионов России и Беларуси», — сказала председатель.

Матвиенко уверена, что предстоящий Седьмой форум регионов двух стран, который будет проводиться в 2020 году под эгидой верхних палат их парламентов, расширит горизонты совместной плодотворной деятельности.

Также Валентина Матвиенко направила поздравительные телеграммы председателю Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталье Кочановой и председателю Палаты представителей Нацсобрания Владимиру Андрейченко.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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