Министр здравоохранения высказался за ограничение продажи алкоголя с 11 до 20 часов

Вадим Карасев

Глава Минздрава Мурашко, отвечая на вопросы корреспондента Интерфакса, в частности заявил, что поддерживает идею еще большего ограничения времени реализации алкогольных напитков, а также повышения возрастной планки покупателей спиртного до 21 года.

Министр напомнил, что в СССР алкоголь в магазинах начинали продавать с 11-ти утра, а заканчивали где-то в 19-20. Такое расписание, по его мнению, было правильным, и стоит вернуться к этому опыту.

Кроме того, было неплохо продавать спиртное в специализированных магазинах. Алкогольные напитки не должны продаваться вместе с хлебом и размещаться по ходу движения покупателя, у которого при взгляде на разнообразные этикетки может спонтанно возникнуть желание выпить. Во многих странах крепкий алкоголь выведен из продуктовых магазинов, и этот неплохо работает, отметил глава ведомства.

Мурашко также поддержал инициативу законодателей о повышении минимального возраста покупателей алкоголя до 21 года. С таким предложением еще в мае выступил Совет Федерации. По словам министра, у 18-летнего только начинается процесс становления самостоятельным человеком. Перед ним 2 пути: один ведет к формированию алкозависимости, другой – к здоровому образу жизни. Трехлетняя отсрочка доступа к спиртному поможет ему двинуться по второму пути, считает он.