Минобороны Латвии: Россия может «начать искать виновных на стороне»

Анастасия Иванова

Если военные расходы на Латвии не будут составлять 2% от ВВП, появится «почва для новых провокаций». Такое заявление сделал в эфире Latvijas Radio министр обороны этой страны Артис Пабрикс, пишет Lsm.lv.

«Если мы не будем думать о своей безопасности, мы не только не разовьем свои регионы, где находится наша рабочая зона, где размещены ополченцы-земессарги и профессиональные военные, но и просто подготовим почву для новых провокаций. Старинная поговорка гласит: „Кто не кормит свою армию, тот кормит чужую“. Ничего не изменилось», — так Пабрикс ответил на вопрос о целесообразности вложений в армию в период экономического кризиса и нехватки финансирования в других отраслях.

Министр недоволен тем, что хотя в скором времени Латвия получит пакет помощи от Евросоюза в размере € 2,9 млрд, однако для сферы обороны финансирования из этих денег не предусмотрено. Между тем, по его словам, военная отрасль, хоть и не напрямую, но помогает другим сферам — «содействует созданию рабочих мест в Латвии, появлению в стране инноваций, а также развитию экспорта и местному производству».

Пабрикс полагает, что «нынешний кризис не похож на проблемы 2008−2009 г., потому что большая часть стран стараются подогревать экономику с целью не допустить падения». Он также добавил, что «Россия до сих пор не смогла ввести системные изменения в свою экономику, и, если она окажется неспособной совершить экономический прорыв, то может начать искать виноватых на стороне».

Отметим, что по данным Eurostat, Латвия и так тратит на армию больше других стран ЕС в процентах ВВП — 2,1%. Следом за ней идут Эстония (2%) и Греция (2%). Литва расходует на оборону 1,7% ВВП. При этом меньше среднего значения по ЕС — 1,2% — тратит, например, Германия (1,1%), Испания (0,9%), Бельгия (0,8%). Самый низкий показатель у Ирландии — 0,3%.

В 2018 году расходы 27 стран-участниц ЕС на военную сферу составили € 162 миллиарда, что составляет 2,6% всех расходов, или 1,2% ВВП. Латвия потратила на армию € 616 миллионов евро, или 5,5% госбюджета. Кроме того, с 2015 года Латвия увеличила вдвое затраты на армию в процентах от ВВП (с 1% до 2,1%) и почти в два с половиной раза в денежном выражении (с € 249 до € 616 млн.). В целом в ЕС общие издержки на армию в процентах ВВП несколько снизились с 2001 года, когда они составляли 1,4%.