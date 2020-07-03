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Минобрнауки возобновило проверки вузов

Минобрнауки возобновило проверки вузов

Министерство науки и высшего образования РФ возобновит проведение плановых и внеплановых проверок подведомственных организаций, приостановленных 17 марта 2020 года из-за коронавируса. Соответствующий приказ опубликован в пятницу на сайте министерства, сообщает ТАСС.

«В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории РФ приказываю: возобновить … организацию и проведение плановых и внеплановых проверок деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки», — говорится в документе.

Отмечается, что контрольные мероприятия разрешается проводить «с учётом актов высших должностных лиц субъектов РФ, издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории».

Ранее заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что российские вузы смогут перенести начало учебного года на фоне пандемии коронавируса. При этом он отметил, что ведомство исходит из базового сценария, по которому учебный год начнётся 1 сентября.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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