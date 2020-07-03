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Минздрав: плановая вакцинация не увеличивает риск заражения детей COVID-19

Минздрав: плановая вакцинация не увеличивает риск заражения детей COVID-19

В Минздраве отметили, что плановые прививки от других контролируемых инфекций не увеличивают риск заражения здоровых и неконтактных детей коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава, опубликованных в пятницу, 3 июля. Отмечается, что вакцинация от других инфекционных заболеваний, например, кори, полиемиелита или дифтерии, не ослабляют иммунитет у детей против новй коронавирусной инфекции. Кроме того, подчеркивается, что вакцинацию младенцев и детей младшего возраста надо проводить обязательно, чтобы избежать угрозы вспышек других эпидемий.

В рекомендациях говорится, что в тех регионах, где плановая вакцинация из-за коронавирусной пандемии была приостановлена, нужно провести работу по выявлению непривитых детей и поставить им необходимые прививки. «Догоняющую» вакцинацию следует проводить с соблюдением графиков и интервалов, указанных в национальном календаре профилактических прививок и инструкциях по применению иммунобиологических препаратов. Кроме того, рекомендовано планировать графики так, чтобы можно было поставить прививки за меньшее количество посещений ребенком медучреждений.

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По материалам: u-f.ru

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