Минздрав: плановая вакцинация не увеличивает риск заражения детей COVID-19

Вадим Карасев

В Минздраве отметили, что плановые прививки от других контролируемых инфекций не увеличивают риск заражения здоровых и неконтактных детей коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава, опубликованных в пятницу, 3 июля. Отмечается, что вакцинация от других инфекционных заболеваний, например, кори, полиемиелита или дифтерии, не ослабляют иммунитет у детей против новй коронавирусной инфекции. Кроме того, подчеркивается, что вакцинацию младенцев и детей младшего возраста надо проводить обязательно, чтобы избежать угрозы вспышек других эпидемий.

В рекомендациях говорится, что в тех регионах, где плановая вакцинация из-за коронавирусной пандемии была приостановлена, нужно провести работу по выявлению непривитых детей и поставить им необходимые прививки. «Догоняющую» вакцинацию следует проводить с соблюдением графиков и интервалов, указанных в национальном календаре профилактических прививок и инструкциях по применению иммунобиологических препаратов. Кроме того, рекомендовано планировать графики так, чтобы можно было поставить прививки за меньшее количество посещений ребенком медучреждений.

Читайте также: Комаровский: стоит ли ставить плановые прививки детям во время пандемии коронавируса