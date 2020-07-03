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Мирослава Карпович ответила на слухи о романе с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович ответила на слухи о романе с Павлом Прилучным

В прессе уже больше недели обсуждаются слухи о романе 32-летнего Павла Прилучного и его 34-летней коллеги Мирославы Карпович. Девушка уже успела ощутить на себе волну негатива в соцсетях, который на нее обрушили поклонники звезды сериала "Мажор". Многие интернет-пользователи опускались до оскорблений в адрес Миры в попытках убедить ее в том, что она не подходит Прилучному.

Карпович не стала закрывать комментарии на своей странице в инстаграме и все это время хранила молчание относительно этой темы. На днях же Мирослава впервые прокомментировала слухи о своем романе с Павлом Прилучным, а также рассказала о своем отношении к хейту в соцсетях. Звезда сериала "Папины дочки" призналась, что за долгие годы в профессии научилась не обращать внимания на негатив вокруг своего имени. Мирослава также отметила, что конкретно эта ситуация положительно отразилась на ее популярности в инстаграме.


Мирослава Карпович

Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо. Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимания на хейт. Самое интересное, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность,

— рассказала Мирослава в беседе с изданием Starhit.

Прокомментировала Карпович журналистам и слухи о своем романе с Павлом Прилучным. Актриса напомнила, что никогда не делится с прессой подробностями своей личной жизни (известно лишь, что Карпович ни разу не была замужем. — Прим. ред.), и сказала, что не собирается делать исключение и в данном случае.


Напомним, что слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились вскоре после его официального развода с Агатой Муцениеце, который случился в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров столицы, откуда вышли с большим количеством покупок.

Известно, что Прилучный и Карпович долгое время вместе играли в спектакле "Косметика врага". Поговаривают, что актер обратил внимание на Мирославу, еще будучи в браке, однако эта информация пока так и остается на уровне слухов, как и сам факт того, что между актерами есть что-то большее, чем просто дружба.


Павел Прилучный с бывшей женой Агатой Муцениеце


Мирослава Карпович
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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