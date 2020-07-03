Модный дайджест: от кампаний с Хадид и Дженнер до новой виртуальной примерочной

Вадим Карасев

Подводим итоги недели и смотрим новые кампании с участием Беллы Хадид и Кендалл Дженнер, знакомимся с моделями-любительницами, которых для рекламы своего бренда выбрала Рианна, и многим другим.

1.Белла Хадид в летней кампании Calvin Klein

Белла Хадид уже давно сотрудничает с брендом Calvin Klein. На этот раз модель снялась в новой кампании, посвященной пляжной моде.





Автором фотосессии стала Шарлотта Уэльс. Вместе с Беллой героями кампании стали Соланж Ван Дорн и Конор Фэй.





2.Кендалл Дженнер представила коллекцию TB Summer Monogram от Burberry

Бренд Burberry представил новую коллекцию TB Summer Monogram, созданную креативным директором Риккардо Тиши. Звездой кампании, посвященной выходу коллекции, стала Кендалл Дженнер.





Кендалл Дженнер

Я счастлива участвовать в кампании Burberry второй раз и снова работать с Риккардо. У него всегда невероятно креативные идеи, он любит думать о разных, инновационных способах рассказать историю. Риккардо тесно сотрудничал со мной во время творческого процесса, чтобы воплотить эту коллекцию в жизнь несколькими способами — он посоветовал мне самостоятельно интерпретировать кампанию, и это был такой захватывающий процесс!

— поделилась Кендалл.





Особенность кампании заключается в том, что она создавалась всеми участниками процесса удаленно в цифровом пространстве.

Кампания состоит из двух частей — съемки, сделанной самой Кендалл в домашних условиях, и видео с участием виртуального аватара американской модели, над которым работали Ник Найт и Кэти Ингланд.





3.Рианна выбрала моделей для кампании своего бельевого бренда

Этой весной Рианна объявила конкурс: певица и дизайнер хотела найти новые лица для кампании своего бельевого бренда среди обычных пользователей сети. Желающие испытать судьбу должны были поделиться своим лучшим фото в белье Savage X Fenty.

На этой неделе Рианна назвала имена победительниц. Фаворитками певицы стали четыре девушки, которые теперь представят летнюю капсулу: Бренда Сеньяна, Кортни Рассел, Джерлинд Анаго и Сариена Лай.

Важно изменить представление, что только один тип тела может являться идеалом красоты. Это может быть трудным делом, и на этом пути вы получите много негативных мнений, но я думаю, что Savage X Fenty делает это успешно! Я рада видеть изменения в индустрии моды, и для меня большая честь внести свой вклад в это изменение!

— поделилась эмоциями Рассел.

4.Gucci и Snapchat запустили функцию виртуальной примерки обуви

Бренд Gucci одним из первых опробовал технологию, запущенную компанией Snap, которой принадлежит сервис Snapchat, — функцию виртуальной примерки обуви с использованием технологии дополненной реальности.

Пока опция доступна для пользователей Snapchat из Великобритании, США, Франции, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Австралии и Японии. Виртуально они могут примерить кроссовки и кеды моделей Ace, Rhyton, Tennis 1977 и Screener.





Если им понравится одна из представленных моделей, то они могут сразу же заказать ее, нажав на кнопку "Купить сейчас". Напомним, что в прошлом году виртуальная примерка кроссовок Ace была добавлена в приложение Gucci для iOS.

5. "Мумий Тролль" и бренд St.Friday Socks выпустили совместную коллекцию

Отечественный бренд, специализирующий на выпуске носков с креативными узорами, выпустил коллекцию в коллаборации с группой "Мумий Тролль", 30% прибыли от которой пойдет на поддержку врачей, работающих в "красной" зоне. Средства будут перечислены на специальную программу фонда "Правмир" по закупке респираторов, защитных очков, противочумных костюмов и высоких бахил для медиков.





Изначально коллекцию планировали посвятить 20-летнему юбилею альбома "Точно Ртуть Алоэ", но новые реалии внесли свои коррективы. В коллекцию вошли пять моделей с популярными цитатами из песен: "Трачу все свои твои деньги", "Карнавала не будет", "Без обмана" и другие.