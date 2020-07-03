Муж и жена "воссоединились" спустя 125 лет

Анастасия Иванова

Портреты супругов, написанные немецким художником Бартоломеусом Брейном – старшим в 1539 году незадолго до их женитьбы, воссоединились спустя 125 лет после того, как историк-искусствовед и куратор гаагского музея Маурицхёйс Ариан ван Сухтелен в течение 20 лет искала подсказки по всей Европе, чтобы снова собрать диптих, сообщает The Guardian.

По информации издания, Якоб и Элизабет Омфалиус, принадлежавшие к высшему обществу Кельна, более 350 лет смотрели друг на друга каждый со своей панели, прежде чем по необъяснимым причинам они были разделены во время торгов, которые проводил Лондонский аукционный дом в 1896 году.

Данные о портретах за это время настолько были потеряны, что казалось, их никогда не удастся снова собрать.

Единственной зацепкой было изображение таинственной девушки с заплетенными волосами и веточкой горько-сладкого паслена в руках (художественные символы предстоящего барка). Изначально картина попала в коллекцию Рейксмузея в Амстердаме в 1912 году, а затем была отдана в аренду музею Маурицхёйса в Гааге в 1951 году.