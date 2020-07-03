Муж и жена "воссоединились" спустя 125 лет
По информации издания, Якоб и Элизабет Омфалиус, принадлежавшие к высшему обществу Кельна, более 350 лет смотрели друг на друга каждый со своей панели, прежде чем по необъяснимым причинам они были разделены во время торгов, которые проводил Лондонский аукционный дом в 1896 году.
Данные о портретах за это время настолько были потеряны, что казалось, их никогда не удастся снова собрать.
Единственной зацепкой было изображение таинственной девушки с заплетенными волосами и веточкой горько-сладкого паслена в руках (художественные символы предстоящего барка). Изначально картина попала в коллекцию Рейксмузея в Амстердаме в 1912 году, а затем была отдана в аренду музею Маурицхёйса в Гааге в 1951 году.