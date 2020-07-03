"Мы так не договаривались": Нюша раскрыла, почему долгое время не могла простить Егора Крида

Вадим Карасев

29-летняя певица Нюша поделилась воспоминаниями об отношениях с Егором Кридом. Популярная исполнительница призналась, что долгое время не могла простить экс-возлюбленного.

Егор Крид и Нюша закрутили роман в 2014 году. Однако уже на следующий год их романтические отношения завершились.



"Я действительно долгое время не могла простить, принять вообще то, что Егор рассказал про наши отношения. Мы так не договаривались. Но дело в том, что мы разошлись и каждый из нас имеет право жить свою жизнь, рассказывать о своей жизни, а у него своя жизнь, безусловно, он имеет право рассказать, что было с ним", - призналась Нюша в интервью Peopletalk.

Популярная певица рассказала о работе с Егором Кридом над совместной песней "Mr. & Mrs. Smith". Нюша призналась, что отнеслась к этому, как к своего рода испытанию, через которое она прошла, серьезно поработав со своими эмоциями и эго.

За эти несколько лет, этого перерыва в общении, безусловно, были разные эмоции, разные инсайды. Да и моя жизнь достаточно серьезно поменялась, особенно после рождения малышки я погрузилась в зону личностного роста, работы над собой. Поэтому начали диалог, собрались на студии. Ну и потом был достаточно долгий путь.

Комментируя реакцию мужа на дуэт с Егором Кридом, Нюша заявила, что ее супруг Игорь Сивов является взрослым и уверенным в себе мужчиной.

"Я через все это прошла, и Игорь тоже прошел. Мы многое вместе осознали <...> Он понимает, что у меня была жизнь до него и у него была жизнь до меня. У всех есть бывшие", - отметила Нюша.

Егор Крид до этого говорил, что разрыв с Нюшей был для него крайне травматичным. "После нашего расставания я поехал к друзьям, рыдал часа два", - признался певец, отметив, что впоследствии вложил связанные с разрывом переживания в песню "Берег".

25-летний Егор Крид признал свою вину в том, что между ним и его тогдашней возлюбленной Нюшей произошел разрыв. "Мы ссорились из-за того, что я был дико неуверенным и ревнивым. Однажды в США мы просто стояли на площади и орали друг на друга, поскольку я приревновал Ню к какому-то официанту. Это было так глупо. Извини меня за всю эту ревность", - сказал Егор Крид.

В свою очередь Нюша пожаловалась на скандалы, которые ей закатывал возлюбленный. "Мне действительно было неприятно. Я не давала повода. Ты ревновал, потому что я все время ездила на гастроли", — заявила певица.

В результате знаменитости осознали, что друг другу не подходят. Егор Крид и Нюша перестали верить, что их отношения могут перерасти во что-то серьезное. "Мы просто слишком одинаковые и слишком упрямые, мы пытались друг друга переделать, и у нас из-за этого ничего не выходило", — сказал Крид. Тем не менее ему удалось впоследствии восстановить отношения с бывшей возлюбленной - правда, исключительно дружеские.



Как писал NEWSTES, ранее Егора Крида заподозрили в романе с геймером.