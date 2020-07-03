На Луганщине неизвестные разрисовали свастиками памятники воинам АТО (фото)

Влада Некрасова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Луганской области вандалы «отметились» в районе Попасной — они разрисовали красной краской памятные знаки погибшим военным, установленные на въезде в город. Ранее в Харькове неизвестные облили белой краской постамент памятника Героям Небесной Сотни.

Об этом случае в Попаснянском районе сообщает журналистка Юлия Кандзеба и размещает фото оскверненных памятников на своей страничке в соцсетях.

«Вандалы-сепары облили краской памятные знаки, установленные в честь военнослужащих, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей в Попаснянском районе. Они находятся на въезде в Попасную. Ежегодно в День освобождения местные власти, жители города чтят память погибших и возлагают к памятникам цветы», — пишет журналистка.

В комментариях к этому посту позже сообщили, что памятные знаки уже приведены в порядок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мироновке Киевской области неизвестные разбили памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО.