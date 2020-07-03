На моей сливе нет плодов. Что случилось?

Влада Некрасова

На наших сливах каждый год вырастает множество плодов. Столько, что постоянно приходится раздавать друзьям знакомым на компоты. Желтая слива не настолько густо усеяна ягодами, как синяя, но тоже очень обильно. В этом году у нас на синей сливе пять ягод, а на желтых по 1-2. У меня паника, я начала искать причины, почему нет плодов.

Перечитав кучу статей, нашла не меньшую кучу ответов на свой вопрос. Но все они меня не устраивали. В основном это: загущенность, неправильная посадка, мало питания, самобесплодный сорт и все подобное. Но ведь слива всегда давала хороший урожай.

Попалось мне, что злую шутку могут сыграть погодные условия, но при такой проблеме осыпаются завязи, а у нас на деревьях их и не было.





Тогда я стала искать болезни. Читала и понимала, что одна болезнь страшнее другой. После каждой найденной болезни бежала к сливам и осматривала их. Ничего не нашла, даже близко, чтобы было хоть немного похоже.

В общем, расстройство полное, сижу, чуть не плачу. И застала меня в таких расстроенных чувствах соседка. Спросила что случилось, выслушала всю мою сумбурную речь с причитаниями, с перечислениями того, что мне страшного удалось узнать о сливах. А потом казала мне, что я ненормальная. Я, конечно, обиделась. Почему я ненормальная, я сливы удобряю, поливаю, обрезаю, и урожай всегда был, а теперь нет.

А соседка сказала мне причину, почему я осталась без ягод. Честно говоря, я немного опешила, так как про такую причину статьи мне не попадались. Соседка сказала, что если болезней на сливе нет, то значит, она отдыхает. Это все. Я была в шоке. Как объяснила мне соседка, такое бывает у всех плодовых деревьев. Особенно после очень урожайного года. А тут, у меня, три года, как я дом купила и три года сливы засыпали нас урожаем.

Соседка сказала, что слива наберется сил в этом году, паниковать не нужно. На следующий год снова будет хороший обильный урожай.

Интересно, такая причина действительно есть или моя соседка просто успокоить меня хотела? Я, конечно, попробую спокойно дождаться следующего года. Но так обидно. Я в этом году баночек закупила огромное количество.