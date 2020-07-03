На участие в выборах главы Ленинградской области выдвинулись семь человек

Влада Некрасова

Семь человек подали документы для выдвижения кандидатами на должность губернатора Ленинградской области, следует из сообщения избирательной комиссии региона.

Ранее сообщалось, что действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 30 июня подал документы для выдвижения кандидатом на должность главы региона. Ранее кандидатура Дрозденко была выбрана на конференции регионального отделения партии "Единая Россия". Документы для выдвижения кандидатом на должность губернатора Ленинградской области также подали: Александр Калинин (выдвинут политической партией "Социальной защиты"), Александр Габитов ("Гражданская платформа"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Валерий Шинкаренко ("Родина"), Александр Перминов ("Справедливая Россия").