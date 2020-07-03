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Начались съемки фильма "Молоко" с Юлией Пересильд и Гошей Куценко

Начались съемки фильма "Молоко" с Юлией Пересильд и Гошей Куценко
Начались съемки фильма режиссера Карена Оганесяна "Молоко" с Юлией Пересильд и Гошей Куценко в главных ролях, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

"Кинокомпании "Карго" и Irsna media запустили съемки нового фильма Карена Оганесяна "Молоко". Съемки пройдут летом и осенью в Москве и Кировске. Роли в фильме исполнят Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Елена Валюшкина", - говорится в сообщении пресс-службы.

Героиня Пересильд Зоя живет в Кировске, после необычного северного сияния, у нее появляется чудодейственное молоко, которое может залечивать душевные раны. Однако прежде чем помочь окружающим, она должна сделать выбор, ведь эффект от ее молока непредсказуем.


"Очень давно я ждал женскую историю с интересной женской героиней в центре. Несмотря на то, что это фильм-притча, в нем очень много юмора. Мы с Юлей Пересильд очень переживали, как найти тональность, которая не нарушит тот оригинальный язык, который создала Екатерина Мавроматис, – волшебный мир и это условное "молоко", подразумевающее материнскую любовь. Сейчас, после пандемии, в этой картине есть дух надежды и любви, который должен вдохновить зрителя. Мне хочется, чтобы это было человеческое кино", - цитирует пресс-служба Оганесяна, который добавил, что хочет сделать свое кино понятным для зрителя.


"Об этом сценарии я знаю уже три года. Мы с Кареном уже тогда хотели, чтобы фильм был. Меня привлекло то, что сценарий затрагивает тему нехватки любви. Если бы с детства этой любви было достаточно, то, возможно, по-другому складывалась бы наша жизнь. Сам по себе сюжет истории нестандартный, это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей. Читая сценарий, я думала: "Ого! А как же это сыграть?", - рассказала Пересильд.

Актриса добавила, что съемки проходят отлично, для нее это лучшее время после выхода из самоизоляции.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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