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Не оставляет надежды. в Японии опять призвали к диалогу по Курилам

Не оставляет надежды. в Японии опять призвали к диалогу по Курилам
Губернатор северной японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки призвал активизировать диалог по южным Курилам на фоне принятия поправок в Конституцию РФ.

Одна из поправок, принятых в российский Основной закон, направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.


"Будучи губернатором префектуры Хоккайдо, административного района, частью которого являются Северные территории (именуемые в Японии южные острова Курильской гряды – ред.), призываю (правительство Японии, – ред.) активизировать дипломатические переговоры и взять на себя инициативу", – приводит РИА Новости слова Судзуки.

Он выразил уверенность, что "дипломатические переговоры, направленные на разрешение территориального вопроса, продолжатся, основываясь на договоренностях, достигнутых на японо-российском саммите".


сообщило, что Токио выразил представление из-за геологоразведки около южных Курил.
# Россия
По материалам: ria.ru

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