Не оставляет надежды. в Японии опять призвали к диалогу по Курилам

Анастасия Иванова

Губернатор северной японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки призвал активизировать диалог по южным Курилам на фоне принятия поправок в Конституцию РФ.

Одна из поправок, принятых в российский Основной закон, направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.





"Будучи губернатором префектуры Хоккайдо, административного района, частью которого являются Северные территории (именуемые в Японии южные острова Курильской гряды – ред.), призываю (правительство Японии, – ред.) активизировать дипломатические переговоры и взять на себя инициативу", – приводит РИА Новости слова Судзуки.

Он выразил уверенность, что "дипломатические переговоры, направленные на разрешение территориального вопроса, продолжатся, основываясь на договоренностях, достигнутых на японо-российском саммите".

сообщило, что Токио выразил представление из-за геологоразведки около южных Курил.