Не оставляет надежды. в Японии опять призвали к диалогу по Курилам
Сегодня, 16:48 Анастасия Иванова
Губернатор северной японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки призвал активизировать диалог по южным Курилам на фоне принятия поправок в Конституцию РФ.
Одна из поправок, принятых в российский Основной закон, направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.
"Будучи губернатором префектуры Хоккайдо, административного района, частью которого являются Северные территории (именуемые в Японии южные острова Курильской гряды – ред.), призываю (правительство Японии, – ред.) активизировать дипломатические переговоры и взять на себя инициативу", – приводит РИА Новости слова Судзуки.
Он выразил уверенность, что "дипломатические переговоры, направленные на разрешение территориального вопроса, продолжатся, основываясь на договоренностях, достигнутых на японо-российском саммите".
сообщило, что Токио выразил представление из-за геологоразведки около южных Курил.
По материалам: ria.ru