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Норвежские истребители сблизились с российскими Ту-142 над Атлантикой

Норвежские истребители сблизились с российскими Ту-142 над АтлантикойТу-142Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Норвежские истребители F-16 и истребители-бомбардировщики F-35 cопроводили российские самолеты Ту-142 в ходе их полета над северной частью Атлантики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот.

По данным агентства, три самолета противолодочной авиации под прикрытием истребителей МиГ-31 находились в воздухе более 12 часов и пролетели более 7 тысяч километров. Для их сопровождения воздушные силы Норвегии подняли самолеты с базы Кефлавик, расположенной в Исландии.

«Летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также отработали вопросы летной подготовки в дальней морской зоне. На обратном маршруте полета экипажи противолодочных самолетов Северного флота выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 ВКС России», — говорится в пресс-релизе военных.

Уточняется, что полет прошел в соответствии с международными правилами и не нарушал границ иностранных государств.

27 июня истребители США и Норвегии также поднялись в воздух, чтобы сопроводить российские Ту-142: те находились над акваториями Баренцева и Норвежского морей.

Ранее в тот же день Министерство обороны России опубликовало видеозапись перехвата самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря. В небе засекли три американских воздушных судна: патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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