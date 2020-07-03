Объем сделок офисной недвижимости по итогам I полугодия упал на 8%

Лидия Мартынова

Объем сделок по покупке и аренде офисной недвижимости в России по итогам первого полугодия 2020 года упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, считает заместитель руководителя департамента исследований и аналитики Cushman&Wakefield Татьяна Дивина.

"Новое строительство объектов офисной недвижимости в первом полугодии составило 94 тысячи квадратных метров. Во втором квартале был провал, но мы ожидаем, что строительная активность будет восстановлена и еще такой же объем будет введен. Объем сделок арендованных-купленных площадей упал на 8% к первому полугодию 2019 года. Это при том, что во втором квартале падение составило практически 50%", - сказала Дивина в рамках онлайн-конференции.

Она также добавила, что уровень вакансий вырос на 1.9 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, при этом отметив, что рост не является критичным.

"Те площади, которые до карантина были под переговорами, естественно некоторые переговоры затормозились, и некоторые собственники выведут площади заново. В целом мы не ожидаем роста вакансий и считаем, что они останутся на уровне прошлого года", - сказала Дивина.

Всего, согласно материалам компании, общее количество офисных помещений класса А, B+ и B- в Москве на конец июня составляет 18,45 миллиона квадратных метров. Ставка капитализации на прайм-офисы составляет 9%.