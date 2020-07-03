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Опрос показал желаемый размер семейного дохода россиян

Опрос показал желаемый размер семейного дохода россиян
В среднем семья из трех человек, в которой работают двое взрослых, хотела бы иметь желаемый доход в размере 85,7 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир", пишет РБК.

В опросе приняли участие россияне старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны.

Выяснилось, что около 22 процентов опрошенных посчитали достаточным семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей, 21 процент респондентов — от 90 до 120 тысяч рублей.


От 45 до 60 тысяч рублей в месяц в качестве желаемого семейного дохода хотели бы иметь 18 процентов участников опроса. Доход в размере 20-30 тысяч рублей устроил бы четыре процента опрошенных, два процента готовы жить на менее чем двадцать тысяч рублей в месяц.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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