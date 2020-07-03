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Оптическая иллюзия: тест, который расскажет тайны вашей личности

Оптическая иллюзия: тест, который расскажет тайны вашей личности

Многие века люди бились над загадками человеческой души. Эзотерики объясняют привычки и желания человека потусторонними влияниями. Ученые идут своим путем. В психологии есть много способов определить тайны личности. Одним из самых простых считается оптический тест.


Существует множество различных психологических тестов, и хотя многие из них объемные и детальные, есть и другие, которые отличаются простотой и информативностью. Одним из самых простых и удобных является тест по оптической картинке.

Оптическая или зрительная иллюзия — ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа. Данный тест проводится с целью выделить приоритетные вещи, которые кажутся наиболее значимыми и важными, и обратить на них внимание.

Ряд оптических картинок перевернет ваше представление о вещах, и вы сможете узнать тайны своей личности. Три изображения подобраны специальным образом: они активируют скрытые процессы подсознания, и на основе увиденного становится возможно воссоздать работу мозга и пролить свет на тайны психики.

Оптическая иллюзия No1. Что вы видите?


Если ваше внимание привлек мужчина: в жизни вы предпочитаете комфорт, стабильность и защищенность. Но получить что-то большее вы не сможете, если не заставите себя выбраться из зоны комфорта. Пока вы мечтаете о лучшей жизни, она проходит мимо. Воспринимайте жизнь как невероятное поле возможностей. Глаза видят, ноги ходят, уши слышат, сердце работает, душа радуется.

Если ваше внимание привлек ребенок: у вас свободная душа, которая тянется к приключениям и переменам. Вы любите и умеете наслаждаться жизнью, потому что знаете, что она полна поразительных открытий, интересных знакомств и увлекательных событий. Вас отличает любознательный и открытый нрав. Главное, не бродить слишком долго в поисках смысла жизни. Когда придет время, чтобы исполнить предназначение — не пропустите его.

Оптическая иллюзия No2. Что вы видите?

Если ваше внимание привлек кот: вы относитесь к типу людей, которые видят мир целиком. Многие вещи в жизни вы принимаете как должное, будь то прогулка по парку, любовь или работа. Вы не придаете особого внимания обыденным вещам и событиям, так как считаете, что есть нечто более важное. Это указывает на повышенную практичность, рациональность и требовательность к себе и миру. Но иногда стоит ослабить вожжи, чтобы впустить в жизнь новые эмоции и перемены.

Если ваше внимание привлекла мышка: вы очень внимательны и подмечаете любые мелочи, а поэтому ничто не остается незамеченным. Вы уникальная, неординарная и творческая натура. Вы живете здесь и сейчас. Для вас не существует прошлого, потому что каждую секунду наступает настоящее. Вы находитесь в постоянном движении. Главное, не забывать видеть картину целиком.


Оптическая иллюзия No3. Что первым привлекло ваше внимание?

Если ваше внимание привлек кролик: вас отличает чувственная и ранимая душа. То, что вы вначале увидели кролика, указывает на то, что правое полушарие мозга является для вас ведущим. Вы — творческая натура, которая видит возможности повсюду и постоянно впитывает информацию, которая становится пищей для самовыражения.

Если ваше внимание привлекло лицо мужчины: вы относитесь к числу людей с преобладанием аналитического склада ума. Наиболее активно левое полушарие. Умение анализировать происходящее и видеть мир с разных сторон значительно облегчает жизнь, но зачастую практичность и рациональность создают впечатление отстраненности. Не стоит прятать внутри себя ту светлую часть, которая верит в лучшее, даже если анализ фактов указывает на обратное. В жизни всегда есть место чудесам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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