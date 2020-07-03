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Организм голых землекопов подавляет размножение раковых клеток

Организм голых землекопов подавляет размножение раковых клеток

Согласно новому исследованию, голые землекопы обладают исключительной устойчивостью к раку благодаря уникальным условиям в их организме, которые останавливают размножение раковых клеток.

Африканский грызун голый землекоп (Heterocephalus glaber) известен рядом необычных качеств: например, он имеет аномально большую для грызунов продолжительность жизни (до 37 лет), может выживать при сильной гипоксии и крайне редко болеет раком. У содержащихся в неволе животных ученые смогли наблюдать лишь несколько случаев онкологических заболеваний. Причины устойчивости голых землекопов к онкологическим заболеваниям давно интересуют исследователей. Обычно считалось, что причина кроется в том, что клетки голых землекопов устойчивы к перерождению в опухолевые клетки.

Но теперь ученые из Кембриджского университета продемонстрировали, что гены, ответственные за появление опухолей у других грызунов, могут также вызвать превращение в опухолевые клетки и клеток голых землекопов. Поэтому ученые предположили, что устойчивость к раку обеспечивается микросредой — сложной системой клеток и веществ, контактирующих с клеткой, включая иммунную систему. Взаимодействие с этой средой останавливает развитие опухоли на начальной стадии.

«Результаты оказались для нас неожиданными и полностью изменили наше понимание устойчивости к раку у голых землекопов. Если мы сможем понять, что особенного в иммунной системе этих животных и как она защищает их от рака, то мы сможем и разработать меры по профилактике этого заболевания у людей», — говорит один из авторов исследования Валид Халед (Walid Khaled) из отделения фармакологии Кембриджского университета.

Исследователи проанализировали 79 различных клеточных линий, выращенных из пяти различных тканей (кишечника, почек, поджелудочной железы, легких и кожи) одиннадцати особей голых землекопов. В клетки при помощи специально сконструированных вирусов были внесены гены, вызывающие рак у мышей и крыс. Ведущий автор исследования Фазал Хади (Fazal Hadi) из Центра исследований рака в Кембридже рассказывает: «К нашему удивлению, инфицированные клетки голых землекопов начали размножаться и быстро образовывать колонии. Из этого ускоренного роста мы поняли, что они стали опухолевыми». Затем ученые ввели эти клетки мышам, и через несколько недель у мышей образовались опухоли. Этот поразительный результат указывает, что среда организма голого землекопа предотвращает развитие рака, хотя в предыдущих исследованиях предполагалось, что врожденная особенность клеток голого землекопа не позволяет им стать раковыми.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

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По материалам: polit.ru

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