Патрушев обсудил с израильским коллегой вопросы безопасности

Лидия Мартынова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом, они, в частности, обсудили вопросы безопасности и противодействия коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Стороны обсудили ряд вопросов российско-израильского сотрудничества в сфере безопасности, обменялись мнениями по международной ситуации, отдельно рассмотрели тематику противодействия новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, Меир Бен-Шаббат поздравил Николая Патрушева с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, отмечается в сообщении.

"Отметив высокое значение проведенного 24 июня Парада Победы, председатель Совета национальной безопасности Израиля заверил российскую сторону в неизменности политики Израиля по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне", - добавляется в пресс-релизе.