Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Патрушев обсудил с израильским коллегой вопросы безопасности

Патрушев обсудил с израильским коллегой вопросы безопасности

Патрушев обсудил с израильским коллегой вопросы безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом, они, в частности, обсудили вопросы безопасности и противодействия коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Стороны обсудили ряд вопросов российско-израильского сотрудничества в сфере безопасности, обменялись мнениями по международной ситуации, отдельно рассмотрели тематику противодействия новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, Меир Бен-Шаббат поздравил Николая Патрушева с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, отмечается в сообщении.


"Отметив высокое значение проведенного 24 июня Парада Победы, председатель Совета национальной безопасности Израиля заверил российскую сторону в неизменности политики Израиля по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне", - добавляется в пресс-релизе.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
13-летняя дочь Натальи Ионовой дебютировала в качестве певицы и выпустила клип на песню "Петарда"
13-летняя дочь Натальи Ионовой дебютировала в качестве певицы и
Более 180 студентов НГПУ станут наблюдателями на ЕГЭ
Более 180 студентов НГПУ станут наблюдателями на ЕГЭ
Дмитрий Глушко отметил вклад российских учителей, преподающих за рубежом
Дмитрий Глушко отметил вклад российских учителей, преподающих за
Лидер «Родины» намерен добиться наказания провокатору на 9 Мая в Балтийске
Лидер «Родины» намерен добиться наказания провокатору на 9 Мая
В машине Ефремова обнаружили следы постороннего человека и «бычки с гашишем»
В машине Ефремова обнаружили следы постороннего человека и «бычки с
Патрушев обсудил с израильским коллегой вопросы безопасности
Патрушев обсудил с израильским коллегой вопросы безопасности
В Минске рассказали о пользе нормализации своих отношений с США
В Минске рассказали о пользе нормализации своих отношений с США
Путин: россияне при голосовании определили для власти четкие приоритеты
Путин: россияне при голосовании определили для власти четкие
Путин призвал в Россию мигрантов
Путин призвал в Россию мигрантов
Актриса снялась в порно в автобусе без маски и была объявлена в розыск
Актриса снялась в порно в автобусе без маски и была объявлена в розыск
В квартире россиянки обнаружили труп младенца с этиловым спиртом в организме
В квартире россиянки обнаружили труп младенца с этиловым спиртом в

Топ на сегодня

Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
«Гепарды родины» взяли ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране
«Гепарды родины» взяли ответственность за пожар на ядерном объекте
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на

Еще по теме

Патрушев провел в Москве встречи с коллегами из ряда стран СНГ
Секретарь Совбеза РФ обсудил с коллегами из Белоруссии и Киргизии партнерство в сфере безопасности
Патрушев в среду встретится в Москве с коллегой из Японии
Патрушев и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Центральной Азии и АТР