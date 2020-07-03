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Пелоси обвинила Белый дом в жульничестве по "сговору" России с талибами

Пелоси обвинила Белый дом в жульничестве по "сговору" России с талибами
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Белый дом в "жульничестве" с развединформацией по "сговору России с талибами".

"Белый дом устроил жульничество, будто бы, если нет стопроцентного консенсуса по разведывательной информации, она не должна доходить до определенного уровня... не покупайтесь на это. Разведсообществу тоже не следует на это покупаться", - сказала Пелоси журналистам на пресс-конференции.

# Россия
По материалам: ria.ru

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