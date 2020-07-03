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Пелоси призвала расширить санкции против России

Пелоси призвала расширить санкции против России
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь призвала расширить санкции против России, добавив, что считает необходимым ввести их против оборонного и разведывательного сектора страны в связи со скандалом о "сговоре России с талибами".

"Я призвала к расширению санкций против России. В последнем законопроекте... у нас был крепкий законопроект от обеих партий, но Белый дом сказал нам убрать санкции против России, которые касались разведывательного и оборонного секторов — тех самых, которые обвиняют в возможной угрозе нашим солдатам. Мы должны их (санкции) восстановить — что бы ни случилось по этому вопросу, - нужно восстановить и предпринять по ним соответствующие действия", - сказала Пелоси на пресс-конференции.

# Россия
По материалам: ria.ru

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