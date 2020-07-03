Пелоси призвала расширить санкции против России

Лидия Мартынова

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь призвала расширить санкции против России, добавив, что считает необходимым ввести их против оборонного и разведывательного сектора страны в связи со скандалом о "сговоре России с талибами".

"Я призвала к расширению санкций против России. В последнем законопроекте... у нас был крепкий законопроект от обеих партий, но Белый дом сказал нам убрать санкции против России, которые касались разведывательного и оборонного секторов — тех самых, которые обвиняют в возможной угрозе нашим солдатам. Мы должны их (санкции) восстановить — что бы ни случилось по этому вопросу, - нужно восстановить и предпринять по ним соответствующие действия", - сказала Пелоси на пресс-конференции.