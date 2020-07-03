Пентагон утверждает, что талибы продолжают сотрудничество с «Аль-Каидой»
Региональные группы, связанные с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ), поддерживают тесные связи с талибами и заинтересованы в нападении на США и другие страны. Об этом говорится в новом отчете Пентагона, передает афганское агентство Ariana News.
Хотя по договору с США, подписанному в Дохе 29 февраля, талибы обязались больше не позволять «Аль-Каиде» действовать с территории Афганистана, часть группировок талибов продолжает сотрудничество с ней, чтобы ослабить афганское правительство.
Афганское информагентство утверждает, что в докладе Пентагона говорится об активном сотрудничестве России с талибами и другими афганскими группировками, чтобы ускорить вывод американских войск из Афганистана. Целью контактов «Аль-Каиды» с талибами является их защита и обучение.
По мнению политолога Рахматуллы Бижанпура, Соединенные Штаты хотят @повторить свою игру в Афганистане или начать новый раунд антиталибской кампании@, поскольку отношение США к талибам не поменялось.
Об Иране в докладе говорится, что Тегеран преследует свои цели в Афганистане, оказывая поддержку талибам и укрепля отношения с афганским правительством.
«Талибан» (движение запрещено в РФ), однако, в своем заявлении раскритиковало доклад, назвав его «пропагандистским и необоснованным».