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Пентагон утверждает, что талибы продолжают сотрудничество с «Аль-Каидой»

Пентагон утверждает, что талибы продолжают сотрудничество с «Аль-Каидой»

Региональные группы, связанные с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ), поддерживают тесные связи с талибами и заинтересованы в нападении на США и другие страны. Об этом говорится в новом отчете Пентагона, передает афганское агентство Ariana News.

Хотя по договору с США, подписанному в Дохе 29 февраля, талибы обязались больше не позволять «Аль-Каиде» действовать с территории Афганистана, часть группировок талибов продолжает сотрудничество с ней, чтобы ослабить афганское правительство.

«Мы считаем, что талибы по-прежнему связаны с такими сетями, как Хаккани и десятками других сетей, действующих в Афганистане. Как показывают выводы Пентагона, наши службы безопасности имеют те же данные», — заявил официальный представитель президента Афганистана Седик Седикки.

Афганское информагентство утверждает, что в докладе Пентагона говорится об активном сотрудничестве России с талибами и другими афганскими группировками, чтобы ускорить вывод американских войск из Афганистана. Целью контактов «Аль-Каиды» с талибами является их защита и обучение.

«Врагом „Аль-Каиды“ являются Соединенные Штаты, и совершенно ясно, что отношения с талибами не будут разорваны и что это продолжит вести к войне», — сказал бывший боевик Захир Азими.

По мнению политолога Рахматуллы Бижанпура, Соединенные Штаты хотят @повторить свою игру в Афганистане или начать новый раунд антиталибской кампании@, поскольку отношение США к талибам не поменялось.

«В итоге в регионе появится другая сила под названием ИГИЛ», — считает политолог.

Об Иране в докладе говорится, что Тегеран преследует свои цели в Афганистане, оказывая поддержку талибам и укрепля отношения с афганским правительством.

«Талибан» (движение запрещено в РФ), однако, в своем заявлении раскритиковало доклад, назвав его «пропагандистским и необоснованным».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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