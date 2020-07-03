Первые экзамены аттестационной кампании во всех субъектах РФ проходят без сбоев – Анзор Музаев

Анастасия Иванова

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев информировал, что первые экзамены аттестационной кампании 2020 года во всех субъектах РФ проходят без срывов и сбоев.

«Все вовремя приступили к процессу печати в аудиториях, и ребята в соответствии с порядком в регламентированные сроки приступили к работе», – заявил он на пресс-конференции, посвященной старту основного периода ЕГЭ.

Анзор Музаев уточнил, что в двух регионах произошли форс-мажорные ситуации, связанные с погодными условиями: в одном пункте из-за погодных условий экзамен начался на два часа позже, в другом – на час. Школьникам было предложено сдать ЕГЭ в резервные дни, но они отказались, и в настоящее время экзамены там уже завершились.

«Экзамен проходит спокойно и ровно», – резюмировал врио руководителя Рособрнадзора.

Аттестационная кампания 2020 года стартовала 3 июля: в этот день проходят экзамены по литературе, географии и информатике.