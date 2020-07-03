Почему конгрессмены США топчут государственные институты Грузии — интервью

Лидия Мартынова

Готов ли Запад в лице НАТО обеспечить безопасность Грузии, и какие результаты может принести риторика Тбилиси о том, что грузинские порты должны чаще принимать американские военные корабли? На эти и другие вопросы корреспондента издания «Грузия и Мир» Джабы Жвания ответил бывший начальник Генерального штаба Грузии, генерал-майор Гиви Иукуридзе.

— По словам премьер-министра Георгия Гахария, Грузия должна сделать все, чтобы в наших портах мы чаще видели военные корабли НАТО. Какой цели служит это заявление премьер-министра в условиях, когда расширение альянса, во всяком случае, сейчас в повестке дня не стоит?

— По этому вопросу говорят, исходя из той необходимости, которую подразумевают определенные обязательства перед Западом. Имею в виду, прежде всего, те финансовые обязательства, которые мы получили на фоне пандемии. И это, наверное, неудивительно, потому что одним из условий этой поддержки и помощи является выражение своего рода политической благодарности. Иного расчета и задачи за этим нет.

Как вы уже отметили, вопрос расширения НАТО в повестке дня в настоящее время не стоит и еще долго не будет стоять. Хотя бы потому, что ведущие страны альянса категорически против. Чтобы в этом убедиться, достаточно заявлений канцлера Германии Ангелы Меркель. Она еще в 2008 или 2009 году заявила, что страны, у которых есть внутренние конфликты, не сумеют стать членами альянса. Вот, такова реальность, и эту реальность оптимистичными заявлениями с высокой трибуны никто изменить не сможет.

Что касается частого появления кораблей НАТО на Черном море, то, во-первых, появление нескольких судов раз в три-четыре месяца тут, с точки зрения безопасности, ситуацию существенно изменить не сможет. Во-вторых, не следует иметь иллюзию, что вход в грузинские порты Черного моря военно-морских сил НАТО приблизит нас к перспективе вступления в альянс. НАТО является организацией коллективной безопасности, интерес которой, по официально заявленной политике, прежде всего, состоит в безопасности собственных границ, и с этим ее интересом пока что не совпадает забота о безопасности Грузии. Потому что создание альянсом вокруг Грузии кольца безопасности означает столкновение со стратегическими интересами России. А это сами государства-члены НАТО поставит перед серьезными угрозами…

Вообще же, факт, что, на фоне этой глобальной пандемии и паники, которая лютует в мире, руководство НАТО ведет себя несколько странно и проводит какие-то учения, в том числе, на Черном море.

— Что вы имеете в виду?

— В то время, когда на Земле творится ад, и мир находится на грани катастрофы, на какие-то непонятные учения миллионы тратиться не должны. Реально, это демонстрация силы и ничего другого.

— Вы упомянули выражение политической благодарности и сказали, что постоянные разговоры о стремлении в НАТО, в том числе, со стороны главы правительства, являются выражением этой благодарности. С учетом того, что сегодня Запад грубо вмешивается во внутренние дела Грузии, к примеру, в процесс правосудия, примером чего было категорическое требование освободить Угулава и Окруашвили, не полагаете ли вы, что политическая благодарность со стороны «Грузинской мечты» часто носит характер политического угодничества?

— Не хочу кого-то оскорблять, но, к сожалению, то, что вы упомянули, действительно является проявлением какой-то неполноценности, которая уже годы стала своего рода практикой. Какой-то политический вектор имеет эксклюзивное право отрицать в Грузии все, на чем стоит западная демократия. Представьте, когда был разговор об освобождении Угулава и Оруашвили, чуть ли не грозя пальцем, обратились к власти Грузии, и потом оказалось, что некоторые конгрессмены, которые подписали письмо, даже до конца его не дочитали… Как это называется, если не топтанием государственных институтов? Сейчас представьте, что бы произошло, если б в Соединенных Штатах Америки кто-то попытался обрести влияние над правосудием. Против него будет возбужден уголовное дело…

— Тут важен еще один момент — когда говорим об интеграции в НАТО, первые лица Запада (к примеру, Трамп, Макрон, Меркель и другие) заявляют, что государства с внутренними и региональными конфликтами не смогут стать членами альянса. Противоположную риторику мы слышим от сравнительно низовых политических звеньев. Чем обусловлены эти взаимоисключающие заявления?

— Думаю, это обусловлено несколькими факторами, но одним из них является то, что заявления первых лиц несут большую политическую нагрузку. То есть, невозможно, чтобы, например, Трамп или Макрон (первые лица больших государств) сделали какое-то заявление, и оно не соответствовало реальным политическим задачам. Теперь, почему зачастую бывают противоположными заявления, скажем, какого-то конгрессмена и европарламентария. Первое и главное: эти люди гораздо свободнее в своих заявлениях, потому что их политическая ответственность относительно низка. И второе — они часто представляют антивластные силы, которые вносят диссонанс в политическую жизнь своих стран. Например, значительная часть тех конгрессменов и сенаторов Соединенных Штатов Америки, которая делает больше всех оптимистичных заявлений о евроатлантической перспективе Грузии, находится в противостоянии с Трампом. Что касается надежности, конечно же, заявления первых лиц выражают реальную политику. Исходя из этого, сколько бы сенаторы ни говорили, что Грузию обязательно примут в НАТО, все мы помним позицию НАТО, годы назад озвученную Ангелой Меркель, что страны, имеющие конфликты, не смогут стать членами альянса. И точка! Такова реальность, а остальное — политический романтизм, который кому-то нужен…

— Снова спрошу по поводу выступления премьера: говоря об интеграции в НАТО, он заявил, что со стороны Грузии этот шаг не направлен против кого-то. Понятно, на кого он намекал. Как вы думаете, в случае, если корабли НАТО часто будут показываться в портах Грузии, какие шаги предпримет Россия?

— Позиция России по поводу расширения НАТО известна, поэтому, полагаю, НАТО в направлении Востока никогда не предпримет шаг, который, фактически, будет пересечением красной линии. Вообще, существование НАТО как организации стоит под большим вопросом, и ей, очень вероятно, в ближайшем будущем понадобится реорганизация. Что касается возможного раздражения России, то, понятно, частое появление кораблей США в портах Грузии Кремль не оставит без реагирования. Как и в какой форме, догадаться, наверное, нетрудно. Во всяком случае, осуществление стратегических целей в этом регионе будет несложно. Это реальность, и, думаю, в этой ситуации для любой нормальной власти единственный подход должен быть таким: что это даст нам. То есть, когда мы идем на какие-то политические риски и безопасность страны ставим под вопрос, главным мерилом должно быть то, что мы получим взамен. Без этого любой курс, просто, является слепым шагом, который, за счет игнорирования национальных интересов страны, служит чьим-то интересам. Или другое — просто, является политической самоцелью. И одно, и второе, с государственной точки зрения, проигрышно.