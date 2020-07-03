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Появились новые подробности масштабного российского мегапроекта

Появились новые подробности масштабного российского мегапроектаФото: Илья Питалев / РИА Новости

В Министерстве транспорта раскрыли новые подробности масштабного мегапроекта — высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам замминистра Владимира Токарева, его проектирование завершится в 2023 году. Об этом пишет ТАСС.

По итогам проектирования выберут трассировку, а также оптимальный вариант интеграции ВСМ в транспортную систему Москвы и Петербурга. Токарев добавил, что предварительная оценочная стоимость проекта составляет 1,7 триллиона рублей. Еще в апреле 2020 года об этом сообщали источники газеты «Коммерсантъ»

Замминистра транспорта отметил, что реализация другого мегапроекта — высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Нижним Новгородом — в настоящий момент приостановлена.

Проектирование ВСМ из Москвы в Петербург в апреле 2019 года одобрил президент России Владимир Путин. Летом прошлого года стоимость проекта оценили в 1,5 триллиона рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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