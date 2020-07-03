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Полиция Сан-Франциско для борьбы с расизмом прекратит публиковать фото преступников

Полиция Сан-Франциско для борьбы с расизмом прекратит публиковать фото преступников

В Сан-Франциско полиция больше не будет публиковать фотографии предполагаемых преступников – разыскиваемых и арестованных, чтобы не содействовать распространению расовых стереотипов. По словам начальника полиции Билла Скотта, это первая подобная инициатива в стране.

"Это всего лишь один маленький шаг, но мы надеемся, что другие тоже подумают об этом", – сказал он.

Аналогичная практика существует и в некоторых других городах, однако по другим причинам – к примеру, в Нью-Йорке полагают, что публикация фото подозреваемых не способствует активности свидетелей. Как сообщает Associated Press, в Сан-Франциско исключения сделают только для тех преступников, которые могут представлять угрозу для общества.

Ruposters писал, что американская пресса переходит на новые правила языка – теперь слово "черный" будут писать с большой буквы, а слово "белый" – с маленькой, если речь идет о расе.

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По материалам: uposters.ru

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