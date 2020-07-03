Попова заявила, что в школах выбрасывают половину приготовленной еды

Влада Некрасова

Половина приготовленной для школьников еды не съедается, её приходится утилизировать. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Она рассказала, что в Правительстве создан штаб по организации горячего питания в школах.

«Очень важно, чтобы организовать так, чтобы дети ели… Они совсем не едят… Они приходят в школу, государство тратит деньги, что-то готовит, у нас даже, знаете, новый показатель [появился] — индекс несъедаемости», — заявила глава ведомства.

По её словам, половина приготовленной еды «уходит в корзину».

Также Анна Попова сообщила, что Роспотребнадзор разработал примерные рационы питания для детей в школах, адаптированные к каждому региону.