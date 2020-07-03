Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе

Вадим Карасев

Фото: Jens Meyer / AP

Европу, вероятнее всего, ждут новая вспышка коронавируса осенью. Об этом РИА Новости рассказал вирусолог, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штреек (Hendrik Streeck).

По его словам, в европейской части обычные респираторные заболевания и известные ранее коронавирусы демонстрируют более высокую активность в холодные месяцы. Штреек пояснил, что эти вирусы распространяются быстрее при холодной и сухой погоде, а также при высокой влажности.

В связи с этим он допустил зависимость распространения SARS-CoV-2 от погодных условий. Так, заболеваемость COVID-19 резко возросла в Австралии, когда на континенте начали приближаться зимние месяцы. «Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают», — подытожил он.

По данным на 3 июля, в мире насчитывается более 10,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них 517 тысяч скончались, еще 5,5 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.