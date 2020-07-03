Принадлежащую Трампу организацию заподозрили в восхвалении Гитлера

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Товар, продаваемый на сайте принадлежащей президенту США Дональду Трампу организации, вызвал подозрения у пользователей сети. Они предположили, что цена на именной бейсбольный мяч несет в себе скрытое послание для сторонников идей превосходства белых. На случай обратило внимание издание Business Insider.

Бейсбольный мяч с надписью «Трамп», продаваемый на сайте The Trump Organization за 88 долларов, вызвал предположения о том, что организация президента США тайно восхваляет Адольфа Гитлера. Некоторые пользователи Twitter посчитали странным совпадением то, что обычно цены на товары в интернет-магазинах оканчиваются на ноль, а стоимость мяча оканчивается на восемь.

Американская правозащитная организация «Антидиффамационная лига» (Anti-Defamation League) определяет число 88 как один из наиболее распространенных символов сторонников превосходства белых, так как буква H является восьмой по счету буквой в английском алфавите. По их мнению, две рядом стоящий восьмерки символизируют сочетание букв HH — закодированное приветствие Heil Hitler.

«88 используется среди всего движения за превосходство белой расы, а не только неонацистов», — говорится на сайте организации. «Его можно найти в виде татуировки или графического символа; как части названия группы, публикации или веб-сайта; или как часть имени пользователя или адреса электронной почты. Он даже иногда используется в качестве приветствия или подтверждения (особенно в сообщениях на сайтах социальных сетей)», — уточняет лига.

The Trump Organization не прокомментировала заявление.

Замечания последовали после того, как Трамп ранее запостил в Twitter видеоролик, на котором один из его сторонников несколько раз скандировал лозунг «Белая власть» (white power). Примерно через четыре часа после публикации видео было удалено. В Белом доме затем объяснили, что президент США поделился видео, предварительно не прослушав его.