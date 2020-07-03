Произошла утечка важной информации: после скандала ГБР вернуло ВСУ ценные приборы

Лидия Мартынова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После поднявшегося скандала Государственное бюро расследований вернуло военным ценные приборы для зенитно-ракетных комплексов. Устройства, необходимые для функционирования системы ПВО, были изъяты следователями по итогам визита в воинские части. Представители бюро забрали семь клистронов для ЗРК, но после поднявшегося скандала три прибора были возвращены.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook, последней свои приборы получила обратно 96-я зенитно-ракетная бригада.

Журналист считает подозрительным, что секретные и высокоценные приборы были вынесены из воинских частей без разрешения. «Произошла утечка информации особой государственной важности. И список должностных лиц, которые в этом участвовали в Главном управлении ВКР СБУ, Хмельницком ГБР, Хмельницком суде, будем устанавливать и оглашать… Это крайне подозрительная ситуация, и действия людей, которые это совершили, имеют все признаки государственной измены. Не исключено, что к этому причастны и более высокопоставленные руководители», — заявил Бутусов.

Напомним, командование Воздушных сил обратило внимание, что визит следователей ГБР в воинские части и вынос важных приборов происходил на фоне новой угрозы со стороны страны-агрессора: там готовятся военные учения и есть риск нового вторжения.