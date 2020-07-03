Путин пообещал проработать вопрос помощи вкладчикам, потерявшим средства

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос о помощи вкладчикам банков, которые потеряли средства.

На встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ депутат "Справедливой России" Валерий Гартунг рассказал о проблеме 192 тысяч граждан, потерявших своих вклады в банках, и предложил найти какую-то юридическую формулу, чтобы помочь им.

"Давайте это проработаем. Я согласен. Там существует действующее законодательство – выстроена определенная цепочка тех, кто имеет право на получение определенных сумм, но если такая проблема существует, я это услышал, давайте это проработаем", - ответил Путин.