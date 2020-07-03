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Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

Путин поздравил Назарбаева с 80-летиемНурсултан Назарбаев и Владимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении. Об этом сообщает пресс-служба бывшего президента республики, передает ТАСС.

Российский лидер отметил заслуги Назарбаева в развитии страны. «Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее», — заявил Путин, отметив мудрость и дальновидность Назарбаева, а также его богатый жизненный и управленческий опыт.

По его словам, бывший президент Казахстана по праву снискал высокий авторитет на родине, в России и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер. «Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам», — заключил президент России.

6 июля 2020 года Назарбаеву исполнится 80 лет. День Столицы, приходящийся на этот день, отмечают в Казахстане как государственный праздник.

19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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