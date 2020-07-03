Путин: россияне при голосовании определили для власти четкие приоритеты

Лидия Мартынова

Граждане России, проголосовав за поправки к конституции, определили четкие приоритеты, которыми должны руководствоваться все уровни власти, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это дает возможность еще раз обратить внимание всех: и правительства, и Федерального собрания, глав регионов, местных органов власти - на принципиальный и знаковый момент. Граждане России своим решением утвердили изменения в конституции. А значит, определили для нас с вами четкие приоритеты. И этими приоритетами мы все - сейчас обращаюсь к своим коллегам в различных уровнях власти - мы все должны и будем руководствоваться в своей работе", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

Путин также подчеркнул, что нельзя оставлять без внимания конструктивные предложения граждан, которые трудно было реализовать именно на конституционном уровне.

"Я поддерживаю предложение, которое сегодня прозвучало: эти инициативы обязательно - наших граждан - надо учесть и в законах, и в подзаконных актах, и в практической деятельности органов государственной власти. Ничто, что является важным, полезным для страны, и что было вынесено на поверхность общественной дискуссии гражданами страны, ничего не должно быть забыто", - подчеркнул президент.